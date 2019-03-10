Açık damper kazası!
DHA
Eskişehir’de seyir halindeyken damperi açılan kamyon, karayollarının yön levhasına çarptı. Damper ile kamyon arasında yerinden sökülen yön levhasıyla ilerleyen şoför, yaklaşık 100 metre ilerde durabildi.
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1Eskişehir’den Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek için yola çıkan S.S. yönetimindeki kamyonun damperi, Söğüt ilçesi yol ayrımına geldiğinde açıldı.
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2Kamyonun damperi, karayollarının yol ayrımını gösteren yön levhasına çarptı.
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3Yerinden sökülen yön levhası, kamyon ile damper arasına sıkıştı.
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4Yaklaşık 100 metre ileride duran kamyon şoförü S.S, polise haber verdi.
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5Gelen polis ekipleri, yolun tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
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6Kamyon şoförü S.S, "Seyir halindeyken sanırım teknik arıza nedeniyle damper bir anda açıldı. Sonra tabelaya çarptım ve yerinden söküldü. Ben de hemen aracı durdurdum polis haber verdim. Kamyonda maddi hasar var" dedi.
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