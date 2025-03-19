Açık lise 2. dönem sınav günleri: AÖL sınavları saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının 1. oturumu 22 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da, 2. oturumu 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te, 3. oturumu da 23 Pazar günü saat 10'da uygulanacak. Sınavlarda her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak. Yanlış cevaplar ise sınavı etkilemeyecek.



Açık lise soru ve cevap anahtarları 24 Mart tarihinde erişime açılacak.