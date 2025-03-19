Açık lise 2. dönem sınav günleri: AÖL sınavları saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 2. dönem sınavları için giriş belgeleri adaylarla paylaşıldı. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini görüntülüyor. Üç oturumda gerçekleşecek AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, kaç dakika sürecek?
AÖL sınav takvimine göre 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulanacak. Sınav soru ve cevapları ise 26 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak. İşte, açık lise 2. dönem sınav takvimi...