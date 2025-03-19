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Açık lise 2. dönem sınav günleri: AÖL sınavları saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 2. dönem sınavları için giriş belgeleri adaylarla paylaşıldı. Öğrenciler, aolweb.meb.gov.tr adresinden sınav giriş yerlerini görüntülüyor. Üç oturumda gerçekleşecek AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, kaç dakika sürecek?

Açık lise 2. dönem sınav günleri: AÖL sınavları saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL sınav takvimine göre 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulanacak. Sınav soru ve cevapları ise 26 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak. İşte, açık lise 2. dönem sınav takvimi...

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Açık lise 2. dönem sınav günleri: AÖL sınavları saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarının 1. oturumu 22 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da, 2. oturumu 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te, 3. oturumu da 23 Pazar günü saat 10'da uygulanacak. Sınavlarda her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak. Yanlış cevaplar ise sınavı etkilemeyecek.

Açık lise soru ve cevap anahtarları 24 Mart tarihinde erişime açılacak.

Açık lise 2. dönem sınav günleri: AÖL sınavları saat kaçta, sonuçlar ne zaman açıklanacak? - 3

AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden adaylara sunulacak. Sonuçlara itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren geçen 5 iş günü içerisinde alınacak.

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