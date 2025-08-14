Açık lise kayıtları ne zaman 2025? AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

2025-2026 yılı heyecanı başlarken AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri de öne çıkıyor. İlkokul ya da ortaokul mezunları veya liselerden ayrılanlar yeni kayıt başvurusunda bulunabiliyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri MEB tarafından yayımlanan kılavuzlara göre yapılır. Öğrenciler, ücret ödemesini gerçekleştirdikten sonra kayıt ya da kayıt yenilemeyi gerçekleştirebilir. İşte, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine dair detaylar...