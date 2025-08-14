Açık lise kayıtları ne zaman 2025? AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi için gözler MEB'de. 2025-2026 yılı eğitim döneminde gerekli evrakları tamamladıktan sonra, adaylar belirtilen tarihlerde kayıt yapabilecek. AÖL'de öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olanlar da kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilir. Yeni eğitim yılında AÖL 1. dönem yeni kayıt tarihi belli mi? Kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

2025-2026 yılı heyecanı başlarken AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri de öne çıkıyor. İlkokul ya da ortaokul mezunları veya liselerden ayrılanlar yeni kayıt başvurusunda bulunabiliyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri MEB tarafından yayımlanan kılavuzlara göre yapılır. Öğrenciler, ücret ödemesini gerçekleştirdikten sonra kayıt ya da kayıt yenilemeyi gerçekleştirebilir. İşte, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine dair detaylar...

2025 AÖL 1. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Geride bıraktğımız dönem süreç 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasından gerçekleşmişti.

2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçları açıklandı ve ek sınav duyuruları yapıldı. Öğrenciler 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınava katılacak. Kayıt ve kayıt yenileme başvurularının da eylül ayı başında olması bekleniyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul ya da ortaokul mezunları, liselerini yarıda bırakanlar; MEB'in belirlediği yeni kayıt bedelini Ziraat Bankası, Halk Bank şubelerinden yatırarak dekontu saklamalılar. Ayrıca bir miktar da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır.

Öğrenci, belgeleri hazırladıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt yaptırılır.

Ön kayıt durumu katif olan öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimi yapabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık lise öğrencisi, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden yatırdıkdan sonra makbuzu saklamalıdır. Tutarın bir bölümü de Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılır.

Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktiflenir. Ancak durumu ''silik'' olanlar Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmalılar.

Öğrencilik durumu aktif olduktan sonra ders seçim aşamasına geçilebilir.

