Açık lise kayıtları ne zaman 2025? AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi için gözler MEB'de. 2025-2026 yılı eğitim döneminde gerekli evrakları tamamladıktan sonra, adaylar belirtilen tarihlerde kayıt yapabilecek. AÖL'de öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olanlar da kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilir. Yeni eğitim yılında AÖL 1. dönem yeni kayıt tarihi belli mi? Kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
2025-2026 yılı heyecanı başlarken AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri de öne çıkıyor. İlkokul ya da ortaokul mezunları veya liselerden ayrılanlar yeni kayıt başvurusunda bulunabiliyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri MEB tarafından yayımlanan kılavuzlara göre yapılır. Öğrenciler, ücret ödemesini gerçekleştirdikten sonra kayıt ya da kayıt yenilemeyi gerçekleştirebilir. İşte, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine dair detaylar...