Açık lise sınav sonuç tarihi: AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ

AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların açıklandığı tarihiten itibaren 5 iş günü içinde alınacak.



Diğer yandan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları da 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.