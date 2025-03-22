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Açık lise sınav sonuç tarihi: AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Açık Öğretim Kurumları 2. dönem açık lise sınavları üç oturumda hafta sonu uygulanıyor. AÖL sınavlarında her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınıyor. Her desten ise 10'ar soru soruluyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar, ''Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Açık lise sınav sonuç tarihi: AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart'ta düzenleniyor. Adaylar üç oturumlu sınavların ardından sonuç tarihine odaklanacak. İşte, AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları...

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Açık lise sınav sonuç tarihi: AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN BEKLENEN TARİH

Açık lise sınavları geniş katılımla 22-23 Mart günü uygulanıyor. Sınavların ardından adayların sorular ve cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

Açık lise sınav sonuç tarihi: AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 3

AÇIK LİSE SINAV SONUÇ TARİHİ

AÖL 2. dönem yazılı sınav sonuçları 21 Nisan'da https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar ise sonuçların açıklandığı tarihiten itibaren 5 iş günü içinde alınacak.

Diğer yandan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları da 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

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