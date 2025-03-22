Açık lise sınav sonuç tarihi: AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Kurumları 2. dönem açık lise sınavları üç oturumda hafta sonu uygulanıyor. AÖL sınavlarında her oturumda adaylara 100 dakika süre tanınıyor. Her desten ise 10'ar soru soruluyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar, ''Açık lise 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart'ta düzenleniyor. Adaylar üç oturumlu sınavların ardından sonuç tarihine odaklanacak. İşte, AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları...