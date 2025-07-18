Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturumda gerçekleşiyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının son sınavı için giriş belgeleri 14 Temmuz günü erişime açılmıştı. Sınavda öğrencilere her ders için 10'ar soru sorulacak. Sorularda çoktan seçmeli olarak 4 seçenek olacak. Sonuçlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış yanıtlar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, açık lise sınavları ne kadar sürecek? AÖL sınav giriş saati ve çıkış saati...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılı 3. dönem yani son sınavlar yapılıyor. Üç oturumda olacak sınav, 19-20 Temmuz günlerine tekabül ediyor. Sınava katılan öğrencilerin cevap kağıtları ve sorular 23 Temmuz günü erişime sunulacak. Öğrenciler sınava gelirken, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi getirmeliler. İşte, AÖL 3. dönem sınavı hakkında detaylar...