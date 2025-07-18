Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturumda gerçekleşiyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının son sınavı için giriş belgeleri 14 Temmuz günü erişime açılmıştı. Sınavda öğrencilere her ders için 10'ar soru sorulacak. Sorularda çoktan seçmeli olarak 4 seçenek olacak. Sonuçlar ise 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış yanıtlar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, açık lise sınavları ne kadar sürecek? AÖL sınav giriş saati ve çıkış saati...

Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 yılı 3. dönem yani son sınavlar yapılıyor. Üç oturumda olacak sınav, 19-20 Temmuz günlerine tekabül ediyor. Sınava katılan öğrencilerin cevap kağıtları ve sorular 23 Temmuz günü erişime sunulacak. Öğrenciler sınava gelirken, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi getirmeliler. İşte, AÖL 3. dönem sınavı hakkında detaylar...

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Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi - 2

AÖL SINAV SÜRESİ

Üç oturumdan oluşan AÖL sınavlarında adaylara her bir oturum için 100 dakika yani 1 saat 40 dakika süre verilecek.

Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi - 3

AÖL 3. DÖNEM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve 11:40 sıralarında son bulacak.

19 Temmuz'da gerçekleşecek ikinci oturum saat 14:00'te başlayacak ve 15:40'ta bitecek.

20 Temmuz Pazar günü yapılacak son oturum da 10:00'da başlayacak, 11:40'ta bitecek.

Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi - 4

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

Açık lise sınavları kaç dakika? 3. dönem AÖL sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AÖL sonuç tarihi - 5

AÖL SINAVINDA YASAK OLANLAR

Adaylar; sınav binasına kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajsız şeffaf pet şişeyle su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç,

Her türlü yasaklı araç ve gereçler; kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacak.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında kalem ve silgi bulundurmak zorundalar.

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