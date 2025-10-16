Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav takvimine göre e-sınav için randevu süreci başladı. Yazılı sınavlar için süreç aralık ayında başlıyor. 1. dönem Açık Lise sınavları 3 oturumda yapılacak ve her ders için 10'ar soru sorulacak. İşte, AÖL sınav takvimi...
MEB Açık Lise sınavları için süreç başlıyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında 400 TL sınav katılım ücretini yatıran adaylar AÖL sınavlarına girebilecek. AÖL sınav yerleri de 15 Aralık günü duyurulacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış yanıtlar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman?