Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav takvimine göre e-sınav için randevu süreci başladı. Yazılı sınavlar için süreç aralık ayında başlıyor. 1. dönem Açık Lise sınavları 3 oturumda yapılacak ve her ders için 10'ar soru sorulacak. İşte, AÖL sınav takvimi...

Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi

MEB Açık Lise sınavları için süreç başlıyor. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında 400 TL sınav katılım ücretini yatıran adaylar AÖL sınavlarına girebilecek. AÖL sınav yerleri de 15 Aralık günü duyurulacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yanlış yanıtlar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman?

Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi e-sınav için; 9 ve daha az sayıda dersten sınava girecek öğrencilerin randevu işlemleri 6-19 Ekim tarihlerinde alınıyor.

10 ve daha fazla dersten sınava girecek öğrencilerin randevuları ise 20-31 Ekim tarihleri arasında tamamlanıyor.

e-Sınavlar 1-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi

Yazılı sınavlar 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ile 14:00'te gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevapları 24 Aralık'ta yayımlanacak. AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile katılabilecek.

