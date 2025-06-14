Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık lise ve açık öğretim ortaokul sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık öğretim lisesi ve ortaokulu sınavları düzenleniyor. İki kategoride de sınavlar aynı tarihlerde uygulanıyor. Liseyi ve ortaokulu açıktan bitirecek adayların 3. dönem açık öğretim sınavları için giriş belgeleri 14 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar, açık öğretim sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık lise ve açık öğretim ortaokul sınav sonuç tarihi - 1

Açık öğretimin lise ve ortaokul düzeyinde 3. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sınavlarda adaylara 100 dakika süre verilecek ve her ders için 10'ar soru sorulacak. Çoktan seçmeli sorulara verilen yanlış cevaplar değerlendirilmeyecek. Puan hesaplamaları da 100 puan üzerinden yapılacak. İşte, AÖO ve AÖL sınav takvimi...

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Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık lise ve açık öğretim ortaokul sınav sonuç tarihi - 2

AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim sınavlarının ilk oturumu: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

İkinci oturumu: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Üçüncü oturumu: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık lise sınavları 3 oturumdan oluşurken, açık ortaokul sınavları ise 2 oturum olarak uygulanıyor.

Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık lise ve açık öğretim ortaokul sınav sonuç tarihi - 3

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇ TARİHİ

Açık öğretim ortaokul ve liseler için 3. dönem sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da yayımlanacak. Ortaokul eğitimi alanlar https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, lise eğitimi alanlar ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yerlerini görüntüleyebilecek.

Sonuçlar da yine aynı adreslerden 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

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