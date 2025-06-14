Açık öğretim sınavları ne zaman? Açık lise ve açık öğretim ortaokul sınav sonuç tarihi

Açık öğretimin lise ve ortaokul düzeyinde 3. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sınavlarda adaylara 100 dakika süre verilecek ve her ders için 10'ar soru sorulacak. Çoktan seçmeli sorulara verilen yanlış cevaplar değerlendirilmeyecek. Puan hesaplamaları da 100 puan üzerinden yapılacak. İşte, AÖO ve AÖL sınav takvimi...