AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.



MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.