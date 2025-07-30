AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Sevk belgeleri de yine e-Devlet'ten paylaşılacak. Peki, Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri ne zaman? İşte, askerlik yeri sorgulama ekranı...

AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri - 1

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden duyuruyor. Er ve erbaşlar 6 aylık vazifesini nerde yerine getireceklerine dair detayları merakla araştırıyor. İşte, askerlik yerlerine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri - 2

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri - 3

Sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Askere sevk edilecek yükümlüler, belirlenen tarihte kendilerine bildirilen birliklerde silah altına alınacak.

MSB, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlülerin celp dönemine ait tüm bilgilere e-Devlet’ten ulaşabileceklerini hatırlatarak, askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri - 4

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU

MSB’nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

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