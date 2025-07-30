AÇIKLANDI! Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri
Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Sevk belgeleri de yine e-Devlet'ten paylaşılacak. Peki, Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sevk tarihleri ne zaman? İşte, askerlik yeri sorgulama ekranı...
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden duyuruyor. Er ve erbaşlar 6 aylık vazifesini nerde yerine getireceklerine dair detayları merakla araştırıyor. İşte, askerlik yerlerine dair detaylar...