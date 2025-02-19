AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği)
İstanbul Valiliği son dakika okullarla ilgili kararını açıkladı. İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci, öğretmen ve veliler okullarda son durumu merak ediyor. İstanbul Valiliği yaptığı basın açıklamasında kar yağışının vatandaşlar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmek için alınan tedbirleri açıkladı. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda kar yağışı bölge bölge etkisini giderek artırıyor. Valilikten yapılan açıklamada kar yağışının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken gözler okullara çevrildi. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması ve ihtiyaç halinde toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi uyarılarda bulundu. Peki, yarın okullar tatil mi? İstanbul’da okullar tatil mi oldu?
Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da beklenen kar yağışının başlaması ardından İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul’da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde ise kar yağışı daha da etkili olacak. İstanbul’da geçtiğimiz hafta ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul’un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…