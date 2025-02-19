AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği)

İstanbul Valiliği son dakika okullarla ilgili kararını açıkladı. İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci, öğretmen ve veliler okullarda son durumu merak ediyor. İstanbul Valiliği yaptığı basın açıklamasında kar yağışının vatandaşlar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmek için alınan tedbirleri açıkladı. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda kar yağışı bölge bölge etkisini giderek artırıyor. Valilikten yapılan açıklamada kar yağışının 24 Şubat Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken gözler okullara çevrildi. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması ve ihtiyaç halinde toplu taşıma araçlarının kullanılması gibi uyarılarda bulundu. Peki, yarın okullar tatil mi? İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 1

Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul’da beklenen kar yağışının başlaması ardından İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul’da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde ise kar yağışı daha da etkili olacak. İstanbul’da geçtiğimiz hafta ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul’un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 20-21 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 2

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü tüm illerde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün boyunca ara verildiğini duyuruldu. İlkokul, ortoakul, liseler, anaokulu, anasınıfı gibi kademeler tatil olacak.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 3

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da bugün kar yağışı uyarısında bulunulmuştu. İstanbul'da Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı. Yolların kapanmaması ve ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ekipler çalışma yapıyor.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 4

20-21 ŞUBAT İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 5

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 6

Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul’da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 7

“ PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR”

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul’da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken “ İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 8

Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise “ Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. “ dedi.

AÇIKLANDI: İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 20-21 Şubat okullar tatil mi oldu? (İstanbul Valiliği) - 9
DAHA FAZLA GÖSTER