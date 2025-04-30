Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu

2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025

Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025



Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.