Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu
MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Askerlik yerleri sorgulama ekranında adayların hizmet şekli, kuvvet, eğitim birliği, sınıfı, celp ve sevk dönemi tarihleri yer alacak. MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gitme çağına gelen ve silahaltına alınmayı bekleyen yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte yükümlüler askere gidecekleri şehirleri öğrenebilecek. Peki, 2025 mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?