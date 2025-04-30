Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu

MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Askerlik yerleri sorgulama ekranında adayların hizmet şekli, kuvvet, eğitim birliği, sınıfı, celp ve sevk dönemi tarihleri yer alacak. MSB Askerlik sınıflandırma sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İşte, MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı

Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu - 1

Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gitme çağına gelen ve silahaltına alınmayı bekleyen yükümlülerin gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak olan mayıs celbi askerlik yerleriyle birlikte yükümlüler askere gidecekleri şehirleri öğrenebilecek. Peki, 2025 mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu - 2

MSB ASKERLİK YERLERİ 2025 AÇIKLANDI

Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu - 3

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN

Açıklandı: MSB Askerlik yerleri sorgulama ekranı: Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları belli oldu - 4

2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025
Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER