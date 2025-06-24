AÇIKLANDI | MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları açıklandı. 23 Şubat'ta düzenlenen MSÜ sınavına katılan binlerce aday daha sonrasında tercihlerini ise 18 Nisan'a kadar tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Milli Savunma Üniversitesi sürecinde bir sonraki aşama ise mülakatlar olacak. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin (PERTEM) adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2025 MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri.

AÇIKLANDI | MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri - 1

2025 MSÜ tercih sonuçları, MSB PERTEM sayfası üzerinden erişime açıldı. Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları ve mülakat tarihlerini görüntüleyebilecek. İşte 2025 MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

AÇIKLANDI | MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri - 2

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI  AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 18 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları e-Devlet üzerinden duyuruldu.

AÇIKLANDI | MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri - 3

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarını MSB'nin resmi personel temin internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÇIKLANDI | MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri - 4

2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.

4. Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.

a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,

b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

DAHA FAZLA GÖSTER