AÇIKLANDI | MSÜ tercih sonuçları PERTEM sorgulama ekranı 2025: MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları açıklandı. 23 Şubat'ta düzenlenen MSÜ sınavına katılan binlerce aday daha sonrasında tercihlerini ise 18 Nisan'a kadar tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Milli Savunma Üniversitesi sürecinde bir sonraki aşama ise mülakatlar olacak. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin (PERTEM) adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2025 MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri.
2025 MSÜ tercih sonuçları, MSB PERTEM sayfası üzerinden erişime açıldı. Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları ve mülakat tarihlerini görüntüleyebilecek. İşte 2025 MSÜ tercih sonuçları ve mülakat tarihleri.