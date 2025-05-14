AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları
Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C.kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulayabilecek. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada lisans, ön lisans ve ortaöğretimde yerleştirmelerin yapıldığı en düşük ve en yüksek puanları da yer aldı. Lisanta toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken 8 bin 634 aday yerleştirildi. Ön lisansta ise 131 bin 148 aday tercih yaparken 5.199 aday yerleştirildi. 2025 KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması yapılan 15 bin 342 aday belli oldu. İşte, ÖSYM 2025/ KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçları açıklandı. Atamaları yapılan adaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı için toplam 227 bin 700 aday başvuru yaptı. Atamaları gerçekleştirilen adaylar yerleştirildikleri kurumlarla temasa geçerek istenen belgeleri kurumlara teslim edecek. Peki Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme sonuçları...