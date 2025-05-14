AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçları açıklandı. Atamaları yapılan adaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı için toplam 227 bin 700 aday başvuru yaptı. Atamaları gerçekleştirilen adaylar yerleştirildikleri kurumlarla temasa geçerek istenen belgeleri kurumlara teslim edecek. Peki Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme sonuçları...