AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C.kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulayabilecek. Sonuçlar adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada lisans, ön lisans ve ortaöğretimde yerleştirmelerin yapıldığı en düşük ve en yüksek puanları da yer aldı. Lisanta toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken 8 bin 634 aday yerleştirildi. Ön lisansta ise 131 bin 148 aday tercih yaparken 5.199 aday yerleştirildi. 2025 KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması yapılan 15 bin 342 aday belli oldu. İşte, ÖSYM 2025/ KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 1

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 personel alımı tercih (atama) sonuçları açıklandı. Atamaları yapılan adaylar belli oldu.   Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu.  Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı için toplam 227 bin 700 aday başvuru yaptı. Atamaları gerçekleştirilen adaylar yerleştirildikleri kurumlarla temasa geçerek istenen belgeleri kurumlara teslim edecek. Peki Sağlık Bakanlığı  KPSS-2025/4 personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme sonuçları...

TÜRKİYE HABERLERİ

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 ATAMA (TERCİH) SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 3

ADAYLAR ATANDIKLARI KURUMA BAŞVURACAK

Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 5

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

AÇIKLANDI: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025-KPSS/4 tercih (yerleştirme) sonuçları - 6

18 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.

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