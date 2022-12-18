Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı

Canlı kura çekilişleri, TOKİ Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Sivas'ın ilçelerinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.
Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Sivas isim listesi Youtube üzerinden açıklanıyor.
Samsun'da 12 Aralık'ta başlayan 4. etap kuraları 19 Aralık'ta Tokat çekilişiyle tamamlanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.