Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı

İADELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.



Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.