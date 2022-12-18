Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı

TOKİ 4. etap kuraları Sivas ile devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi ile Sivas'ta inşaa edilecek 800 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ Sivas kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında anlık olarak paylaşılıyor. TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayın sonrası erişime açılıyor.

Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı - 1

Canlı kura çekilişleri, TOKİ Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Sivas'ın ilçelerinde inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.​

Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı - 2

Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekiliyor. "Diğer alıcılar" kategorisindeki hak sahipleri de kura ile belirlenecek. Kura yeri ve programı daha sonra TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı - 3

Sivas isim listesi Youtube üzerinden açıklanıyor.

SİVAS CANLI KURA ÇEKİLİŞİ EKRANI

Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı - 4

4.ETAP KURALARI TAMAMLANIYOR

Samsun'da 12 Aralık'ta başlayan 4. etap kuraları 19 Aralık'ta Tokat çekilişiyle tamamlanacak.

Açıklanmaya başlandı: TOKİ Sivas kura çekilişi sonuçları- isim listesi nasıl öğrenilir? Canlı çekiliş ekranı - 5

İADELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Hak sahibi olan ve daha sonra sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabi olacak.

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