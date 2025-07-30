Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması

Açıköğretim fakülteleri ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları ile başarı sıralamaları, 2025 yılında YKS puanları ile tercih yapacak öğrencilerin gündeminde. YKS tercih dönemi 1 Ağustos günü başlıyor ve adaylar iki yıllık bölümler için TYT puanına, dört yıllık bölümler için ise TYT ile beraber AYT puanlarına sahip olmalılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS kılavuzu ile beraber gündeme geldi. İşte, açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler...

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması - 1

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, açıköğretim veya uzaktan öğretim taban puanlarına da yoğunlaştı. Örgün eğitimin yanı sıra önemli öğrenci kitlesi bulunan AÖF, ATA AÖF ve AUZEF için başarı sıralamaları araştırılıyor. Açıköğretim fakültelerini tercih etme fikri bulunanlar YÖK Atlas üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerini ve taban puanlarını görüntüleyebiliyor. İşte, 2025 açıköğretim ve uzaktan öğretim bölümleri ile başarı sıralamaları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması - 2

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER 

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Web Tasarımı ve Kodlama

4 YILLIK BÖLÜMLER

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Havacılık Yönetimi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat
İktisat (İngilizce)
İşletme
İşletme (İngilizce)
Maliye
Sağlık Yönetimi
Sosyoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemler

AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMALARI

AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLER BAŞARI SIRALAMALARI

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması - 3

ATA AÖF 2 YILLIK BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak Yönetimi
E-Ticaret ve Pazarlama
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İslami İlimler (İlahiyat)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmet
Spor Yönetimi
Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler

4 YILLIK BÖLÜMLER

Çocuk Gelişimi Lisans
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık Lisans
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi Lisans
Sosyal Hizmet Lisans
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı

ATA AÖF 2 YILLIK BÖLÜM TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ATA AÖF 4 YILLIK BÖLÜM TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması - 4

AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLER 

Bilgisayar Programcılığı

E-Ticaret ve Pazarlama

Grafik Tasarım

İlahiyat

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişim

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Yaşlı Bakım

Web Tasarım ve Kodlama


4 YILLIK BÖLÜMLER

Coğrafya

Fesefe

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme

Rekreasyon

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yönetim Bilim Sistemleri

AUZEF 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması - 5

Uzaktan Eğitim 2 Yıllık Bölümler

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dış Ticaret

Medya ve İletişim

4 Yıllık Bölümler

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kamu Yönetimi

Radyo Televizyon ve Sinema

Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması - 6
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