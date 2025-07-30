Açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2025: AÖF, ATA AÖF, AUZEF ön lisans - lisans bölümleri başarı sıralaması
Açıköğretim fakülteleri ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları ile başarı sıralamaları, 2025 yılında YKS puanları ile tercih yapacak öğrencilerin gündeminde. YKS tercih dönemi 1 Ağustos günü başlıyor ve adaylar iki yıllık bölümler için TYT puanına, dört yıllık bölümler için ise TYT ile beraber AYT puanlarına sahip olmalılar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS kılavuzu ile beraber gündeme geldi. İşte, açıköğretim 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler...
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, açıköğretim veya uzaktan öğretim taban puanlarına da yoğunlaştı. Örgün eğitimin yanı sıra önemli öğrenci kitlesi bulunan AÖF, ATA AÖF ve AUZEF için başarı sıralamaları araştırılıyor. Açıköğretim fakültelerini tercih etme fikri bulunanlar YÖK Atlas üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerini ve taban puanlarını görüntüleyebiliyor. İşte, 2025 açıköğretim ve uzaktan öğretim bölümleri ile başarı sıralamaları...