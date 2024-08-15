Açıkta unutulan demir, Gürkan’ın göğsüne saplandı
Sivas’ta bisiklet sürerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Gürkan Koç, bahçe duvarında açıkta duran inşaat demirinin üzerine düştü. Demir, küçük çocuğun kalbine yakın bir noktaya saplandı. Koç’un göğsünde oluşan 8 santimetre derinliğindeki yaraya 15 dikiş atıldı.
Sivas’ta bir duvarda açıkta kalan inşaat demiri, 11 yaşındaki Gürkan’ı göğsünden yaraladı.Olay, 3 gün önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’na giden Niksar Caddesi’nde meydana geldi.