Açıkta unutulan demir, Gürkan’ın göğsüne saplandı

Sivas’ta bisiklet sürerken dengesini kaybeden 11 yaşındaki Gürkan Koç, bahçe duvarında açıkta duran inşaat demirinin üzerine düştü. Demir, küçük çocuğun kalbine yakın bir noktaya saplandı. Koç’un göğsünde oluşan 8 santimetre derinliğindeki yaraya 15 dikiş atıldı.

Açıkta unutulan demir, Gürkan’ın göğsüne saplandı - 1

Sivas’ta bir duvarda açıkta kalan inşaat demiri, 11 yaşındaki Gürkan’ı göğsünden yaraladı.

Olay, 3 gün önce kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’na giden Niksar Caddesi’nde meydana geldi.

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Açıkta unutulan demir, Gürkan’ın göğsüne saplandı - 2

Arkadaşlarıyla bisiklet yolunda bisiklet süren Gürkan Koç, dengesini kaybedip, yol kenarındaki beton bahçe duvarına doğru savruldu.

Duvarda, açıktaki inşaat demiri, Koç’un göğsüne saplandı.

Yoldan geçenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Koç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Açıkta unutulan demir, Gürkan’ın göğsüne saplandı - 3

Burada yapılan kontrolde Koç’un göğsüne saplanan demirin 8 santimetre vücuda girdiği belirlendi.

Açıkta unutulan demir, Gürkan’ın göğsüne saplandı - 4

Koç, hastanedeki tedavisinin ardından ise evde kontrol edilmek üzere taburcu edildi.

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