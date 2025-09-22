Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da eşiyle gittiği bir otelde ölü bulunan acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Göktürk'ün eşiyle otel resepsiyonuna kayıt yaptırdığı anlar yer alıyor.

Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı - 1

İstanbul'da bir otelde ölü bulunan acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün resepsiyondaki son görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy'e bağlı Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı - 2

Edinilen bilgiye göre Elif Can Göktürk, eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile eğlence mekanına gitti.

Eğlenceden sonra çift semtteki bir otele gitti.
Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi.

Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi.

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı - 3

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı.

Olayla ilgili kadının eşi Erkut Göktürk ve Hasan E. gözaltına alındı.

Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı - 4

EŞİ TUTUKLANDI

Elif Can Göktürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı - 5

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Göktürk'ün ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürerken, genç kadının son görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, çiftin otel resepsiyonunda kayıt yaptırdığı ve yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği anlar görülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER