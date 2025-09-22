Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da eşiyle gittiği bir otelde ölü bulunan acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Göktürk'ün eşiyle otel resepsiyonuna kayıt yaptırdığı anlar yer alıyor.
Olay, 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy'e bağlı Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi.