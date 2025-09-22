Acil tıp teknisyeni Elif Can Göktürk'ün şüpheli ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Elif Can Göktürk, eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile eğlence mekanına gitti.

Eğlenceden sonra çift semtteki bir otele gitti.

Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi.

Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi.

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.