Acilden giriş yapan hastanın hukuk zaferi. Hastane 120 bin lirayı geri ödeyecek

Bu süreçte A.İ.'nin eşi T.İ.'den hastaya yapılan müdahaleler gerekçesiyle parça parça olmak üzere toplam 120 bin lira para talep edildi.

Talep edilen paraları ödeyen T.İ, daha sonra konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 7'nci Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede; müdahalelerin acil hal kapsamında yer aldığı tespit edildi.