Acilden giriş yapan hastanın hukuk zaferi. Hastane 120 bin lirayı geri ödeyecek
18.12.2025 10:51
DHA
İzmir'de mahkeme acil servisten giriş yapıp, bir ay yoğun bakımda tedavi gören hastadan alınan 120 bin liranın faiziyle birlikte hastaya geri ödenmesine karar verdi.
İzmir'de özel bir hastanenin, acil hal kapsamındaki müdahaleden aldığı ücreti faiziyle geri ödemesine karar verildi.
Olayın geçmişi 2022 yılına dayanıyor. İzmir'de yaşayan A.İ., nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye acil servisten giriş yaptı.
Masif pulmoner emboli (Ana damarlardan birinin tıkanmasıyla oluşan durum) teşhisi konulan A.İ., yoğun bakımda tedaviye alındı.
"MÜDAHALE ACİL HAL KAPSAMINDA YER ALIYO
Bu süreçte A.İ.'nin eşi T.İ.'den hastaya yapılan müdahaleler gerekçesiyle parça parça olmak üzere toplam 120 bin lira para talep edildi.
Talep edilen paraları ödeyen T.İ, daha sonra konuyu yargıya taşıdı.
İzmir 7'nci Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede; müdahalelerin acil hal kapsamında yer aldığı tespit edildi.
HASTANE İTİRAZ ETTİ
Bu tespitin ardından mahkeme, özel hastanenin talep ettiği ücretin yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtip, ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesine karar verdi.
Hastanenin itirazı sonrası dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi'ne gitti.
İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararının usule ve yasaya uygun olduğu ve davacıya uygulanmış olan tedavinin acil hal kapsamında kaldığının anlaşıldığına dikkat çekip, hastanenin itirazını reddetti.
Böylelikle karar, üst mahkeme tarafından onanarak kesinleşmiş oldu.