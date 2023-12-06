Acılı baba son telefon görüşmesini anlattı: “Konuşurken ses kesildi, şarjı bitti sandım; kızım ölmüş de haberim yokmuş”

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiftçilik ve besicilikle uğraşan baba Halil Uysal, kaza sırasında kızıyla telefonda görüştüğünü söyledi.

Kızının, daha ucuz olduğu için markete gittiğini anlattığını söyleyen baba Halil Uysal, “‘Kantin pahalı, market var orada ucuz. Oradan alacağız. İrem ile gidiyoruz’ dedi. Telefonun hoparlörü açıktı. Telefonu annesine verdim telefonu. Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek ‘baba ya, baba ya’ diyordu. O an ses kesildi.” diye konuştu.