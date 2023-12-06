Acılı baba son telefon görüşmesini anlattı: “Konuşurken ses kesildi, şarjı bitti sandım; kızım ölmüş de haberim yokmuş”
Aksaray’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’ın babası Halil Uysal, kaza anında kızıyla telefonda konuştuğunu söyledi. “Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek ‘baba ya, baba ya’ diyordu. O an ses kesildi.” diyen acılı baba, “Ben de o an şarjı bitti zannettim. ‘Sonra arar’ dedim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş.” ifadelerini kullandı.
Aksaray’da üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal ile arkadaşı İrem Koyuncu, market alışverişi sonrası yurda dönmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Otomobili son anda fark eden İrem Koyuncu ise geri çekilerek kurtuldu.