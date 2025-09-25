Acılı babanın isyanı: Anne ile kızını hayattan kopardı, beş ay sonra tahliye oldu

ACILI BABANIN İSYANI

Eşi ve çocuğunun yaşamını yitirdiği aracı kullanan Raşit Efe, karara tepki gösterdi.

"Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü?" diyen acılı baba, "Cezaların artırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kazanın meydana geldiği yerde benzer kazalar yaşandığını anlatan Efe, "Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum." şeklinde konuştu.