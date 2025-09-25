Acılı babanın isyanı: Anne ile kızını hayattan kopardı, beş ay sonra tahliye oldu

Bilecik'te dönüşün yasak olduğu yerden döndüğü sırada kazaya neden olan taksici, anne Yeliz Efe ile üç yaşındaki kızı Ela'nın ölümüne neden oldu. Taksi sürücüsü beş ay sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Kazada eşi ile kızını kaybeden baba, karara tepkili.

Bilecik'te anne ile kızının öldüğü kazada, kazaya neden olan sürücü beş ay sonra denetimli olarak serbest kaldı.

Olay, geçen yıl 17 Kasım günü Bilecik'te Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2023 yılında babasını kaybeden Öğretmen Yeliz Efe, mevlit dönüşünde üç yaşındaki kızıyla birlikte karayolunda seyir halindeyken kazaya kurban gitti.

Bilecik'te dönüşün yasak olduğu noktada manevra yapan Kemal K. yönetimindeki taksi, anne ile kızın bulunduğu aracın kaza yapmasına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle Yeliz Efe ve küçük kızı Ela Efe olay yerinde yaşamını yitirdi.

BEŞ AY SONRA TAHLİYE OLDU

Kazanın ardından yüzde yüz kusurlu bulunan ve tutuklanan taksi sürücüsü, beş ay cezaevinde kaldı.

Taksi sürücüsü, denetimli serbestlikten yararlanarak serbest bırakıldı.

ACILI BABANIN İSYANI

Eşi ve çocuğunun yaşamını yitirdiği aracı kullanan Raşit Efe, karara tepki gösterdi.

"Benim artık ne bayramım, ne babalar günüm var. Bu şahsa verilen 5 ay ceza mı yoksa ödül mü?" diyen acılı baba, "Cezaların artırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kazanın meydana geldiği yerde benzer kazalar yaşandığını anlatan Efe, "Bizim canımız yandı, başkalarının da yanmasın. Yüzde yüz kusurlu olan bu sürücünün ceza almasını istiyorum." şeklinde konuştu.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Anne ile kızının yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntüde, taksi sürücüsünün yasak olan yerde dönüş yaptığı ve aracın taksiye çarptığı anlar yer aldı.

