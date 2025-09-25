Acılı babanın isyanı: Anne ile kızını hayattan kopardı, beş ay sonra tahliye oldu
Bilecik'te dönüşün yasak olduğu yerden döndüğü sırada kazaya neden olan taksici, anne Yeliz Efe ile üç yaşındaki kızı Ela'nın ölümüne neden oldu. Taksi sürücüsü beş ay sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Kazada eşi ile kızını kaybeden baba, karara tepkili.
Bilecik'te anne ile kızının öldüğü kazada, kazaya neden olan sürücü beş ay sonra denetimli olarak serbest kaldı.
Olay, geçen yıl 17 Kasım günü Bilecik'te Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi.