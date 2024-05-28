"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı
Ankara'dan Bolu’ya gelen ailesiyle ev bulamadığını ve aç kaldığını söyleyen 7 çocuğunun ve eşinin yanında olduğu sürede kendisini bıçakla yaraladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileye yardım için inceleme başlatırken ekipleri Levent Ü.'nün üzerine biri lüks, toplam 6 aracın kayıtlı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı’nda Levent Ü., 3 ay önce 7 çocuğu ve eşiyle beraber Ankara’dan Bolu’ya geldi.