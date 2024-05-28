"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı

"2 BİN LİRA İLE NASIL KİRA ÖDEYECEĞİM?"

Levent Ü., 2 bin lira geliri olduğunu dile getirerek “Benim 7 tane çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Ben hep böyle sokakta mı yaşayacağım? Ne yapayım. Benim kimseye bir zararım yok. Bittim, çoluğum çocuğumla hep sokakta mı yaşayacağım? 2 bin lira ile nasıl kira ödeyeceğim? Yıllarca hep sokakta mı yaşayacağım?” dedi.