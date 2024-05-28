"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı

Ankara'dan Bolu’ya gelen ailesiyle ev bulamadığını ve aç kaldığını söyleyen 7 çocuğunun ve eşinin yanında olduğu sürede kendisini bıçakla yaraladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileye yardım için inceleme başlatırken ekipleri Levent Ü.'nün üzerine biri lüks, toplam 6 aracın kayıtlı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 1

Aktaş Mahallesi İmaret Meydanı’nda Levent Ü., 3 ay önce 7 çocuğu ve eşiyle beraber Ankara’dan Bolu’ya geldi.

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"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 2

Ailesiyle parklarda konakladığını ifade eden Levent Ü., İmaret Meydanı’nda bir oğlu ve eşi yanındayken bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Levent Ü.'den kendisine zarar vermeyi bırakmasını istedi. Levent Ü., gazetecilere röportaj vermek karşılığında elindeki bıçağı bıraktı.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 4

"2 BİN LİRA İLE NASIL KİRA ÖDEYECEĞİM?"

Levent Ü., 2 bin lira geliri olduğunu dile getirerek “Benim 7 tane çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Ben hep böyle sokakta mı yaşayacağım? Ne yapayım. Benim kimseye bir zararım yok. Bittim, çoluğum çocuğumla hep sokakta mı yaşayacağım? 2 bin lira ile nasıl kira ödeyeceğim? Yıllarca hep sokakta mı yaşayacağım?” dedi.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 5

Röportajın ardından Levent Ü., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Levent Ü.'nün eşi ve oğluna yardımcı olmak amacıyla kuruma götürdü.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 6

ÜZERİNE BİRİ LÜKS, 6 ARAÇ ÇIKTI

Aileye yardım etmek için çalışma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, onlardan kimlik bilgilerini istedi. Ancak aile bilgileri vermemekte diredi.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 7

Bunun üzerine polisten alınan bilgilerle yapılan sorguda Levent Ü.’nün farklı illerde, üzerine kayıtlı biri lüks otomobil, 6 araç olduğu tespit edildi.

"Açım" diyerek kendine bıçakladı: Üzerine biri lüks 6 araç çıktı - 8

Aile, durumun ortaya çıkması üzerine kurum binasından kaçarak uzaklaştı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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