Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları

ACIPAYAM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Acıpayam Belediyesi Başkanı Hulusi Şevkan Kimdir?





1963 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Horuz köyünde dünyaya gelen Şevkan; ilkokulu Horuz’da bitirdi.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl Fransa’da ikamet eden Dr. Hulusi Şevkan Ortaokul eğitimini Nazilli’de devam etti.

1978 yılında da Acıpayam Lisesine başlayan Şevkan, 1981 yılında mezun olup Samsun Yüksek Öğretmen Okuluna gitti. Azimli çalışmalarının neticesinde bir yıl sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Diyarbakır’a gitti.

1988 yılında Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Hulusi Şevkan, iki buçuk yıllık şark hizmetinden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar Beldesinde göreve başladı. Dodurgalar’da beş yıla yakın görev yaptıktan sonra on üç yıl kesintisiz Acıpayam halkına hizmet vereceği Acıpayam Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine atandı.

2009 yılında yapılan mahalli seçimlerde Acıpayam Belediye Başkanlığına aday oldu.

2009 Mart ayından bu yana başkanlık görevini yapıyor.