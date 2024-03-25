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Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları

Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye Başkanı kimdir? Acıpayam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Acıpayam Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Acıpayam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Acıpayam yerel seçim sonuçları..

Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları - 1

ACIPAYAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Acıpayam Belediyesini 19.593 alınan oy ve %54.24 oy oranı ile AK Parti adayı Hulusi Şevkan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%54.24
  • CHP%42.85
  • BBP%0.89
  • DP%0.74
  • Saadet Partisi%0.70
  • Vatan Partisi%0.42
  • Diğer%0.15

TÜRKİYE HABERLERİ

Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları - 2

ACIPAYAM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Acıpayam Belediyesi Başkanı Hulusi Şevkan Kimdir?

1963 yılında Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Horuz köyünde dünyaya gelen Şevkan; ilkokulu Horuz’da bitirdi.

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra iki yıl Fransa’da ikamet eden Dr. Hulusi Şevkan Ortaokul eğitimini Nazilli’de devam etti.

1978 yılında da Acıpayam Lisesine başlayan Şevkan, 1981 yılında mezun olup Samsun Yüksek Öğretmen Okuluna gitti. Azimli çalışmalarının neticesinde bir yıl sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak Diyarbakır’a gitti.

1988 yılında Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Hulusi Şevkan, iki buçuk yıllık şark hizmetinden sonra Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar Beldesinde göreve başladı. Dodurgalar’da beş yıla yakın görev yaptıktan sonra on üç yıl kesintisiz Acıpayam halkına hizmet vereceği Acıpayam Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine atandı.

2009 yılında yapılan mahalli seçimlerde Acıpayam Belediye Başkanlığına aday oldu.

2009 Mart ayından bu yana  başkanlık görevini yapıyor.

Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları - 3

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FİKRET GÜMÜŞ
  • SABİT KIZILHAN
  • MAHİR ALTUĞ
  • RAMAZAN SUBAY
  • ALİ SEFA TUTMAZ
  • İDRİS OKTAY
  • RIFAT ARIKAN
  • HASAN ARDA KARAGEDİK
  • MEHMET YAĞAŞ
  • YUNUS KARAÇAM
  • LEVENT YILDIRIM
  • BÜLENT KILIÇ
  • FİLİZ GÜN
  • SİNAN UYSAL
  • ÖMER YETİŞ
  • MEHMET YILDIZ
  • AHMET ÇETİNTAŞ
Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları - 4

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