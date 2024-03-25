Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye başkanı kimdir? Acıpayam Belediye başkan adayları
Acıpayam Belediyesi hangi partide? Acıpayam Belediye Başkanı kimdir? Acıpayam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Acıpayam Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Acıpayam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Acıpayam yerel seçim sonuçları..
ACIPAYAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Acıpayam Belediyesini 19.593 alınan oy ve %54.24 oy oranı ile AK Parti adayı Hulusi Şevkan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%54.24
- CHP%42.85
- BBP%0.89
- DP%0.74
- Saadet Partisi%0.70
- Vatan Partisi%0.42
- Diğer%0.15