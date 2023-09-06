Açlıktan ölen Elif Nur’un babası isyan etti: Neden böyle yaptınız bana bunun cevabını verin
Eskişehir'de ebeveynleri cezaevine girdikten sonra 2 kardeşiyle birlikte kaldıkları yakınlarının evinde rahatsızlanıp, götürüldüğü hastanede ölen Elif Nur'un halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu, "çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanıyor. Duruşmada çocukların babası Gökhan Tiftik, kardeşlerine isyan etti.
Eskişehir'de uzun süreli beslenme yetersizliğinden ölen Elif Nur'un halası, amcası ve babaannesinin yargılanması devam ediyor.
Çatı katındaki dehşet | 3 kardeşi haftalarca aç bıraktılar, Elif Nur yaşamını yitirdi