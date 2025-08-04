Adaet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı ilanı: CTE infaz koruma memuru alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Adaet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı ilanı ile birlikte sürecin ayrıntıları belli oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde infaz koruma memuru (gardiyan) alımı için başvurular alınmaya başladı. Adaylar, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, Adalet Bakanlığı CTE infaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek, son başvuru tarihi ne?
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Yapılan açıklamada; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1’de yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacak. " denildi.