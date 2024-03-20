Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları
Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye Başkanı kimdir? Adalar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Adalar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Adalar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları..
ADALAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Adalar Belediyesini 4.400 alınan oy ve %44.10 oy oranı ile CHP adayı Erdem Gül kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %44.10
- AK Parti %30.74
- DSP %24.37
- Saadet Partisi %0.43
- Vatan Partis i%0.29
- BTP %0.07