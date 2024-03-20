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Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları

Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye Başkanı kimdir? Adalar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Adalar Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Adalar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Adalar yerel seçim sonuçları..

Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları - 1

ADALAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Adalar Belediyesini  4.400 alınan oy ve %44.10 oy oranı ile CHP adayı Erdem Gül  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %44.10
  • AK Parti %30.74
  • DSP %24.37
  • Saadet Partisi %0.43
  • Vatan Partis i%0.29
  • BTP %0.07

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları - 2

ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül Kimdir?

1967 yılı Giresun doğumlu Erdem GÜL, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.

1990 yılından itibaren ulusal basında muhabirlik ve yöneticilik yapmıştır. Gazetecilik yaptığı dönemde, çeşitli siyasi partileri izlemiş, Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yapmıştır.

Son olarak Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilciliğini yürüten Erdem Gül, Aslı Işık Gül ile evlidir ve çiftin Deniz ile Sarp Güney adında 2 çocukları vardır.

Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları - 3

ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • UĞUR SİNA ŞEN
  • ALİ ERCAN AKPOLAT
  • CEM KOÇTÜRK
  • DENİZ KİTE GÜNER
  • AYŞE GÜLNUR ŞAKİR
  • MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI
  • FARUK İLERİSOY
  • MEHMET GALİP ATAŞ
  • MEHMET YAVUZKAN
  • HÜSEYİN AVNİ BORLUK
  • SAFİYE ARSLAN
  • SERKAN GÜNGÖR
  • ERHAN DAYİ
  • SİNEM GÜNEŞ
  • SAİT SEZER
  • GİZEM GÜLEN
  • AHMET ÖZKARABULUT
  • YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU
  • ALİ ÇAL
Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları - 4

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Fatih Seçim Sonuçları
Esenler Seçim Sonuçları
Eyüpsultan Seçim Sonuçları
Kağıthane Seçim Sonuçları
Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları
Kartal Seçim Sonuçları
Kadıköy Seçim Sonuçları
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Küçükçekmece Seçim Sonuçları
Maltepe Seçim Sonuçları
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Pendik Seçim Sonuçları
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Şile Seçim Sonuçları
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