Adalar Belediyesi hangi partide? Adalar Belediye başkanı kimdir? Adalar Belediye başkan adayları

ADALAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül Kimdir?

1967 yılı Giresun doğumlu Erdem GÜL, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.



1990 yılından itibaren ulusal basında muhabirlik ve yöneticilik yapmıştır. Gazetecilik yaptığı dönemde, çeşitli siyasi partileri izlemiş, Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yapmıştır.



Son olarak Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilciliğini yürüten Erdem Gül, Aslı Işık Gül ile evlidir ve çiftin Deniz ile Sarp Güney adında 2 çocukları vardır.