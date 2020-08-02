Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk

Güzel havayı fırsat bilerek Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar Kadıköy iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Kuyrukta bekleyen birçok vatandaş sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler Adalar'a akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy’deki iskelesinde uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın corona virüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü. İskeledeki yoğun kalabalığı gören bazı vatandaşlar ise geri döndü.