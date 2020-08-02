Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk

Güzel havayı fırsat bilerek Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar Kadıköy iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Kuyrukta bekleyen birçok vatandaş sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

DHA 02.08.2020 - 12:14 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 12:15

Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 1
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler Adalar'a akın etti.


Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 2
Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy’deki iskelesinde uzun kuyruklar oluştu.
Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 3
Metrelerce uzayan kuyrukta çok sayıda vatandaşın corona virüs önlemleri arasındaki sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 4
İskeledeki yoğun kalabalığı gören bazı vatandaşlar ise geri döndü.
Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 5
Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 6
Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 7
Adalar iskelesinde sosyal mesafesiz yoğunluk - 8

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