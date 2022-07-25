Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga

Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberler - DHA 25.07.2022 - 12:54

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 1

Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 2

Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 3

Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi.

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 4

Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 5

Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı.

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 6

Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adalar vapurunda kadın turistler arasında yumruklu kavga - 7

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