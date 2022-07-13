Adalar vapurunda yer kavgası

İstanbul'da Adalar vapurunda iki yolcu oturma yeri nedeniyle kavga etti. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahale etti. Kavga eden yolcular gözaltına alındı.

Haberler - DHA 13.07.2022 - 10:19

Adalar vapurunda yer kavgası - 1

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında kadın ve erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma yaşandı.

Adalar vapurunda yer kavgası - 2

Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kadın yolcunun darbedilmeye çalışıldığını gören diğer yolcular müdahale etti.

Adalar vapurunda yer kavgası - 3

Yolcular, erkek yolcuyu durdurmaya çalışınca, kavga büyüdü.

Adalar vapurunda yer kavgası - 4

Aralarında çocukların da bulunduğu diğer yolcular arasında, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy İskelesi'ne deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

Adalar vapurunda yer kavgası - 5

Kavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy İskelesi'ne yanaştı.

Adalar vapurunda yer kavgası - 6

Kavganın ortasında kalan bebek de, görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı.

Adalar vapurunda yer kavgası - 7

İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı.

Adalar vapurunda yer kavgası - 8

Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Adalar vapurunda yer kavgası - 9

Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Adalar vapurunda yer kavgası - 10
Adalar vapurunda yer kavgası - 11
Adalar vapurunda yer kavgası - 12
Adalar vapurunda yer kavgası - 13
Adalar vapurunda yer kavgası - 14

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