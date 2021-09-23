Adalar'da akülü araç tartışması

Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak. İBB, UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu. Adalar sakinleri arasında akülü araçların düzeni bozduğunu söyleyen de var, akülü araçların bir ihtiyaç olduğunu söyleyen de.

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DHA 23.09.2021 - 11:04

Faytonların kaldırılması ile birlikte Adalar'da akülü araç kullanımı yaygınlaştı.

Hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle UKOME haziran ayında akülü araçların Adalar'dan kaldırılması kararını aldı.

Karara göre; 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME kararını içeren afişleri Adalar'da çeşitli noktalara asarak uyarıda bulundu.

Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak. Aynı zamanda bireysel elektrikli araç kullanmak için Adalar'da ikamet ediyor olmak gerekecek. İkincil adresi Adalar olanlar kabul edilmeyecek.





Akülü araç yasağı Adalar'da tartışmaya neden oldu.



Akülü araçların kaldırılması gerektiğini söyleyen ada sakini, "Çünkü bu akülü araçlar önceden Adalar'da yoktu. İki sene içerisinde akülü araçlar ortaya çıktı. Biz çocukluğumuzda adayı yürüyerek gidip geliyorduk. Ancak şimdi bu akülü araçları herkes aldı ve artık ticareti yapılmaya başlandı. Ben bu akülü araçların adaya zararlı olduğunu düşünüyorum. Şu an kullandığım akülü araç bana ait değil bir arkadaşımın. Şu an yük taşımak için ödünç aldım" dedi.

46 yıllık ada sakini Faika Ayça ise "Ada bu akülü araçlar yüzünden E-5 Karayolu'na döndü. Ada, ada olma niteliğini çoktan kaybetti. Akülü araçların adadan zinhar kalkması gerekiyor. Çünkü adada artık yol yok. Adada yol olmadığına göre bu akülü araçların kaldırılıp belediyenin araçları çalıştırılması lazım. Eskiden biz yürüyerek adayı gezerdik. Ancak şu an adada bir akülü araç furyası var" diye konuştu.

Verilen hakkın geri alınmayacağını söyleyen ada sakini Özkan Atak, düzenleme yapılması gerektiğine işaret etti. 30 yıldır adada yaşadığını dile getiren Atak, "Direkt olarak insanların şahsi araçları ellerinden alınmamalı. Verilen hak geri alınmaz. Ruhsatım olmadığı için iki kere akülü aracımı polis aldı. Ancak şu an ruhsatlı bir aracım var ve ben o aracı aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an adada on binlerce akülü araç var. 5 Ekim'de bu akülü araçları toplarlarsa büyük bir kargaşa olur. Benim duyduğuma göre 5 Ekim'de yetkililer kapıların önünden bile araçları toplayacak. Hatta çevik kuvvet bile getirilecekmiş" ifadelerini kullandı.

Ben akülü araçların kaldırılması istemeyen bir başka ada sakini Nuri Yürek ise "Büyükada'da Tepeköy denilen bir yer var. Adanın tepe noktası burası orada oturan yaşlılar nasıl inecekler. UKOME bizi göz ardı etmiş durumda. Önümüzde kar, kış, yağmur var. Kronik hastalığı olanlar, o yokuşu nasıl inip çıkacak? Bizi toplu taşıma aracına yönlendiriyorlar. Bu pandemi döneminde toplu taşımada hastalık taşıma riski fazla. Beni bir adalı olarak yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Az önce emniyet müdürlüğüne gittim. Gerekli raporlarımı sundum. Şimdi incelemeler sonrası çıkacak kararı bekleyeceğim. Olumsuz bir karar çıkarsa Tepeköy'den nasıl inip çıkacağım? Ben kalp rahatsızlığı olan bir insanım" diye konuştu.

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