Adalar'da orman yangını tatbikatı
Adalar'da İstanbul İtfaiyesi ve AKOM koordinasyonuyla 139 personelin katıldığı orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükada ve Heybeliada'da 30 dakika arayla başlayan tatbikatta 7 deniz aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri olmak üzere 39 farklı araç kullanıldı.
İBB İtfaiye ve AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) koordinasyonuyla, Orman Bölge Müdürlüğü, Ordu Komutanlığı (Heybeliada yerleşkesi), Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi), AYEDAŞ, İBB Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı, İBB Adalar Koordinatörlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ekiplerinden 139 personelin katılımıyla Heybeliada ve Büyükada'da orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.