Adalar'da orman yangını tatbikatı

"MUTLAKA HAVA TAKVİYESİ GEREKİYORDU"

Tatbikat senaryosu hakkında bilgi veren Albayrak, şöyle devm etti:

"Bugün 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla İstanbul Acil Durum ve Afet Müdahale Planı çerçevesinde yine bizim buradaki yangın operasyon planı kapsamında ilk etapta burada Büyükada'da İSKİ'nin bir deposunun müştemilatında bir yangın ihbarı alıyoruz ve akabinde buradan ormana sirayet var. Bizim arkadaşlarımız hemen müdahale ediyorlar. Yangının büyüklüğünü ve farklı yerlere sirayet edebileceğini düşünerekten de ana karadan takviye talep ediyorlar. Takviye biraz önce ifade ettiğim gibi Maltepe İskelesinde bekleyen çıkarma gemisine, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik ekipleri biniyor. Bunun yanında yine komuta aracımız AFAD'ın bir kurtarma aracı, yine bizim İBB'nin Acil Yardım Cankurtarma Müdürlüğü'ne bağlı bir ambulansımız ve de yine İBB'nin Lojistik Müdürlüğü'ne bağlı bir mobil hizmet aracımız yiyecek aracımız geldi. Fakat eş zamanlı biz burada 9.43'te almış olduğumuz ihbara müdahale ederken saat 10.13 itibarıyla hemen yanımızdaki Heybeliada'da bir yangın ihbarı daha aldık. Bunun üzerine olayın büyüyeceğini düşünerek Büyükada'da bulunan itfaiye birimine ait ahtapot diye tabir ettiğimiz bir aracımız var. Bu dakikada 6 ton su işleme veyahut da su çekme kapasitesine sahip. Dolayısıyla bu aracımızı da Heybeliada'ya gönderdik. Oraya kurulumunu yaptık. Yangının ormanlık bir bölgede olması hasebiyle bizim itfaiye ekiplerimizin engebeli arazide müdahale imkanları bazen sınırlı olduğundan dolayı mutlaka hava takviyesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz de Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterden hava desteği istedik. Onlar da bu hava desteğini hem Büyükada yangınında hem de Heybeliada yangınında gerçekleştirdiler."