Adalet Bakanı tarih verdi: Cezaevlerinde açık görüş ne zaman?
Cezaevlerinde yılbaşında açık görüş hakkı tanındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere yılbaşı nedeniyle açık görüş izni verildiğini duyurdu. Peki, cezaevlerinde açık görüş ne zaman?
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Tunç, ziyaret hakkı bulunan tutuklu ve hükümlülere 23-29 Aralık tarihleri arasında yılbaşı nedeniyle açık görüş izni verileceğini söyledi. Açık görüş, yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklar için yarım saatten az ve bir buçuk saatten uzun olmayacak.