Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.
Rojin'in cansız bedeni, günler süren arama sonucunda 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
Genç Rojin'in ailesi o günden bu yana kızlarının ölümünün bir intihar olmadığını belirterek, hukuk mücadelesi veriyor.