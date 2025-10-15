Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da ölü bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması - 1

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Rojin'in cansız bedeni, günler süren arama sonucunda 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Genç Rojin'in ailesi o günden bu yana kızlarının ölümünün bir intihar olmadığını belirterek, hukuk mücadelesi veriyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması - 2

İKİ AYRI DNA TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma devam ederken, genç Rojin'in ölümünden bir yıl sonra yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA örneği tespit edilmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, "İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir." açıklamasını yapmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması - 3

ADALET BAKANI AÇIKLADI: EK MÜTALAA İSTENDİ

Ortaya çıkan bu rapor, genç kadının ölümünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bilgisini paylaşan Bakan Tunç, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması - 4

TELEFON ÜZERİNDEKİ İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini söyleyen Bakan Tunç, Rojin'in kullandığı cep telefonunun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların dahil olduğu teknik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER