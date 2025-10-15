Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

ADALET BAKANI AÇIKLADI: EK MÜTALAA İSTENDİ

Ortaya çıkan bu rapor, genç kadının ölümünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bilgisini paylaşan Bakan Tunç, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir." dedi.