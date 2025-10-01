Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak

HAKİM SAVCI YARDIMCISI ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Bakanlık ihtiyaç duyulan kadro sayısını belirledikten sonra ilan yayımlıyor. Başvurular, belirlenen tarihler arasında alınıyor ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor.



Adaylar önce yazılı sınava giriyor. Hukuk bilgisi, genel yetenek ve genel kültür konularında yapılan bu sınavda başarılı olanlar mülakata çağrılıyor. Yazılı sınavı geçen aday sayısı, kadro sayısının genellikle iki katı kadar oluyor.



Mülakat sürecinde adayların bilgi birikimi, muhakeme yeteneği ve mesleğe uygunlukları değerlendiriliyor. Yazılı ve mülakat puanlarının ortalaması alınarak başarı sıralaması oluşturuluyor.



Başarılı olanlar hakim ve savcı yardımcısı olarak göreve başlıyor. Adaylar iki yıl süren eğitim ve staj döneminden geçtikten sonra, yeterliliklerini tamamladıklarında hakimlik veya savcılık görevine atanıyor.