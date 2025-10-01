Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak
Adalet Bakanlığı bünyesine hakim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı yapacaklarını duyurdu. Açıklama ardından Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınavının tarihi gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Alım sürecine ilişkin sınav tarihleri ÖSYM takvimiyle netleşecek. Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, hakim-savcı yardımcısı sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?