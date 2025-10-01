Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak

Adalet Bakanlığı bünyesine hakim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı yapacaklarını duyurdu. Açıklama ardından Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı sınavının tarihi gündeme geldi.

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Alım sürecine ilişkin sınav tarihleri ÖSYM takvimiyle netleşecek. Adalet Bakanlığı sınavları (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı) ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, hakim-savcı yardımcısı sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak - 2

HAKİM-SAVCI YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için süreci başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 20 bin personel alımına başlamıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak - 3

Adli Yargı, İdari Yargı ve Avukatlıktan geçiş sınavlarına dair ilanlar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün www.pgm.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden paylaşılacak.

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı yardımcısı alımı yapacak - 4

HAKİM SAVCI YARDIMCISI ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Bakanlık ihtiyaç duyulan kadro sayısını belirledikten sonra ilan yayımlıyor. Başvurular, belirlenen tarihler arasında alınıyor ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor.

Adaylar önce yazılı sınava giriyor. Hukuk bilgisi, genel yetenek ve genel kültür konularında yapılan bu sınavda başarılı olanlar mülakata çağrılıyor. Yazılı sınavı geçen aday sayısı, kadro sayısının genellikle iki katı kadar oluyor.

Mülakat sürecinde adayların bilgi birikimi, muhakeme yeteneği ve mesleğe uygunlukları değerlendiriliyor. Yazılı ve mülakat puanlarının ortalaması alınarak başarı sıralaması oluşturuluyor.

Başarılı olanlar hakim ve savcı yardımcısı olarak göreve başlıyor. Adaylar iki yıl süren eğitim ve staj döneminden geçtikten sonra, yeterliliklerini tamamladıklarında hakimlik veya savcılık görevine atanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER