Adalet Bakanlığı 1000 personel alımı sınavı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve sınav süreleri

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavla gerçekleştirilecek. Sınavlar 4 oturumdan oluşacak. Adaylar; Adli Yargı sınavı, Adli Yargı - Avukat sınavı, İdari Yargı sınavına katılım sağlayacaklar. Tüm ilgililerin Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılması zorunludur. İşte, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı sınav başvuru tarihleri...

Kamu personel alımları takip edilirken Adalet Bakanlığı, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlarla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacağını duyurdu. Sınavın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Ortak Alan Bilgisi testinde 65 soru yer alacak, her adayın katılımı zorunlu olacak. Diğer oturumlarda adaylara 35'er soru yöneltilecek. Başvurular ise 4 Kasım'da başlıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sınav tarihi ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Adaylar 1000 personel alımı için ÖSYM'nin başvuru ekranından 4-11 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvurular 17 Kasım'da alınacak. İlgililer; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi, Adli Yargı Sınavı, Adli Yargı-Avukat Sınavı ile İdari Yargı Sınavına girecek.

Başvuru işlemi ardından sınav ücreti ödenerek süreç tamamlanabilecek. Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 1.300,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 1.950,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2.700,00 TL’dir.

Sınavlar 4 oturumda 20-21 Aralık günlerinde gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

SINAV SÜRELERİ

İlk oturum olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru olacak, 80 dakika süre verilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

Adli Yargı Sınavı 20 Aralık günü saat 14:45'te yapılacak. 35 soru ve 50 dakika süre verilecek. Bu durum diğer oturumlar için de geçerli olacak.

Adli Yargı-Avukat Sınavı 21 Aralık'ta saat 10:15'te uygulanacak.

İdari Yargı Sınavı ise 21 Aralık günü saat 14:45'te gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından 21 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. 70 puan üzeri alan adaylar dikkate alınacak. Sonuçlara göre başarılı olanlar mülakata çağırılacak.

