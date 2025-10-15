Adalet Bakanlığı 1000 personel alımı sınavı ne zaman? Hakim ve savcı yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve sınav süreleri
Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavla gerçekleştirilecek. Sınavlar 4 oturumdan oluşacak. Adaylar; Adli Yargı sınavı, Adli Yargı - Avukat sınavı, İdari Yargı sınavına katılım sağlayacaklar. Tüm ilgililerin Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılması zorunludur. İşte, Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı sınav başvuru tarihleri...
Kamu personel alımları takip edilirken Adalet Bakanlığı, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlarla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alacağını duyurdu. Sınavın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Ortak Alan Bilgisi testinde 65 soru yer alacak, her adayın katılımı zorunlu olacak. Diğer oturumlarda adaylara 35'er soru yöneltilecek. Başvurular ise 4 Kasım'da başlıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sınav tarihi ne zaman?