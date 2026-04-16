Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı 2026: Kamuya 15 bin yeni personel istihdam edilecek

16.04.2026 10:11

Son Güncelleme: 16.04.2026 11:28

NTV - Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı'na 15 bin yeni personel alımı bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kararı sonrası alım tarihi belli olacak.

2026 yılına girilmesiyle birlikte gözler Adalet Bakanlığı tarafından müjdelenen 15 bin personel alımına çevrildi. Kamuya 2 etapta istihdam edilecek 15 bin yeni personel alımına ilişkin müjdeyi duyurmuş olan eski Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamaları yeniden gündeme geldi. Peki, 2026 yılında Adalet Bakanlığı'na 15 bin yeni personel alımı ne zaman yapılacak?

15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaptığı duyuruda bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Başvuru sürecinin 2026 yılında 15 binlik kısım için ilana çıkacaklarını dile getiren eski Adalet Bakanı Tunç, personel alımının ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta tamamlanacağını açıklamıştı.

Şimdi ise gözler yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konu ile ilgili yapacağı tarih açıklamasına çevrildi. Bakan Gürlek tarafından bir açıklama yapılması durumunda, personel alımı ile ilgili net tarih belli olacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımında özellikle şu kadrolarda yoğunluk bekleniyor:

 

İnfaz koruma memuru (İKM)

 

Zabıt katibi

 

Mübaşir

 

Şoför

 

Teknisyen

 

Psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli