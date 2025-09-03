Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Bakan Tunç tarih verdi

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımına ilişkin müjdeli haber Bakan Tunç tarafından verildi. Yargıtay Başkanlığı'nda yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyuna yaptığı açıklamada alım sürecine ilişkin tarih verdi ve alımı yapılacak kadrolara ilişkin açıklamada bulundu. Binlerce aday, kadrolarda görev almak için başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin personel alımına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Bakan Tunç, yaptığı açıklamayla birlikte ceza infaz kurumu görevlisi (gardiyan), zabıt kâtibi, icra kâtibi, mübaşir, güvenlik personeli ve sağlık hizmetleri personelinden oluşacağı bildirildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı duyuruda bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvuru sürecinin 2026 yılında 15 binlik kısım için ilana çıkacaklarını dile getiren Bakan Tunç, personel alımının ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta tamamlanacağını açıkladı.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımında özellikle şu kadrolarda yoğunluk bekleniyor:

İnfaz koruma memuru (İKM)

Zabıt katibi

Mübaşir

Şoför

Teknisyen

Psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli

