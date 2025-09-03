Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Bakan Tunç tarih verdi

15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı duyuruda bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvuru sürecinin 2026 yılında 15 binlik kısım için ilana çıkacaklarını dile getiren Bakan Tunç, personel alımının ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta tamamlanacağını açıkladı.