Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? Bakan Tunç tarih verdi
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımına ilişkin müjdeli haber Bakan Tunç tarafından verildi. Yargıtay Başkanlığı'nda yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyuna yaptığı açıklamada alım sürecine ilişkin tarih verdi ve alımı yapılacak kadrolara ilişkin açıklamada bulundu. Binlerce aday, kadrolarda görev almak için başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?
Adalet Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin personel alımına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Bakan Tunç, yaptığı açıklamayla birlikte ceza infaz kurumu görevlisi (gardiyan), zabıt kâtibi, icra kâtibi, mübaşir, güvenlik personeli ve sağlık hizmetleri personelinden oluşacağı bildirildi. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman?