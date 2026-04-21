Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak. Başvurular ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu?
21.04.2026 08:23
Son Güncelleme: 21.04.2026 08:43
NTV - Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı için kararı bekleniyor.
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Adalet bakanlığı bünyesinde ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta toplam 15 bin personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu?
15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaptığı duyuruda bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Başvuru sürecinin 2026 yılında 15 binlik kısım için ilana çıkacaklarını dile getiren eski Adalet Bakanı Tunç, personel alımının ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta tamamlanacağını açıklamıştı.
Şimdi ise gözler yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konu ile ilgili yapacağı tarih açıklamasına çevrildi. Bakan Gürlek tarafından bir açıklama yapılması durumunda, personel alımı ile ilgili net tarih belli olacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alımında özellikle şu kadrolarda yoğunluk bekleniyor:
İnfaz koruma memuru (İKM)
Zabıt katibi
Mübaşir
Şoför
Teknisyen
Psikolog, sosyal çalışmacı ve sağlık personeli