Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak. Başvurular ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu?

Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz yıl eylül ayında yaptığı duyuruda bakanlık bünyesinde 15 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Başvuru sürecinin 2026 yılında 15 binlik kısım için ilana çıkacaklarını dile getiren eski Adalet Bakanı Tunç, personel alımının ilk etapta 7 bin 500 ve sonraki etapta 7 bin 500 olmak üzere iki etapta tamamlanacağını açıklamıştı.

Şimdi ise gözler yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konu ile ilgili yapacağı tarih açıklamasına çevrildi. Bakan Gürlek tarafından bir açıklama yapılması durumunda, personel alımı ile ilgili net tarih belli olacak.