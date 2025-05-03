Adalet Bakanlığı 2.dönem hakim ve savcı yardımcıları atamaları yapıldı (Hakim ve savcı yardımcısı atama sonuç sorgulama)

Adalet Bakanlığı "Hâkim ve Savcı Yardımcılarının Atama İşlemlerine İlişkin Duyuru" paylaştı. Yapılan açıklamada; "2. dönem adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları ile idari yargı hâkim yardımcılarının atama işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Adalet Bakanlığı 2.dönem hakim ve savcı yardımcıları atamaları yapıldı (Hakim ve savcı yardımcısı atama sonuç sorgulama) - 1

Adalet Bakanlığı, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı sınavlar ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde başarılı olan 2. Dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecini tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, adli yargı, avukatlıktan geçişle adli yargı ve idari yargı alanlarında toplam 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı. Güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçleri ise devam ediyor.

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Adalet Bakanlığı 2.dönem hakim ve savcı yardımcıları atamaları yapıldı (Hakim ve savcı yardımcısı atama sonuç sorgulama) - 2

991 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISININ ATAMASI YAPILDI

Adli yargı hakim ve savcı yardımcısı olarak, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 850 adaydan 842’si atandı. Bunların 774’ü açıktan, 68’i ise naklen göreve yerleştirildi.


Adalet Bakanlığı 2.dönem hakim ve savcı yardımcıları atamaları yapıldı (Hakim ve savcı yardımcısı atama sonuç sorgulama) - 3

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına geçişte ise, sınavı kazanan 100 adaydan 99’unun ataması tamamlandı.

İdari yargı hakim yardımcılığında da sınavda başarı gösteren 50 adayın tamamı atandı. Bu adaylardan 46’sı açıktan, 4’ü naklen görevlendirildi.

Adalet Bakanlığı 2.dönem hakim ve savcı yardımcıları atamaları yapıldı (Hakim ve savcı yardımcısı atama sonuç sorgulama) - 4

GÖREVE BAŞLAMA TARİHLERİ BELİRLENDİ

Ataması yapılan hakim ve savcı yardımcıları, görevlerine 13-14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde başlayacaklar. Başlayış işlemleri, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

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