Adalet Bakanlığı 2.dönem hakim ve savcı yardımcıları atamaları yapıldı (Hakim ve savcı yardımcısı atama sonuç sorgulama)

Adalet Bakanlığı, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı sınavlar ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde başarılı olan 2. Dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecini tamamladı.



Yapılan açıklamaya göre, adli yargı, avukatlıktan geçişle adli yargı ve idari yargı alanlarında toplam 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı. Güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçleri ise devam ediyor.