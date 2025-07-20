Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı 2025 branş dağılımı: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı için gözler yayımlanacak ilana çevrildi. Geçtiğimiz yıl mübaşir, koruma güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, zabıt katibi, aşçı ve diğer birçok kadroya alım yapılmıştı. Adalet Bakanlığı alımlarında en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapabiliyor. Bakan Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak amacıyla yeni personellerin alınacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı pgm.adalet.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte, başvuru sürecinde son durum…