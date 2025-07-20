Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı 2025 branş dağılımı: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı bu yıl ihtiyaç duyulan kadrolara 20 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından branş dağılımına ilişkin detayları açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesindeki işe alım fırsatını kaçırmak istemeyenler ise eğitim, sınav, özel ve genel başvuru şartlarına odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adalet Bakanlığı personel alımı e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz olacak. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, branş dağılımına ilişkin detaylar…

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı 2025 branş dağılımı: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? - 1

Adalet Bakanlığı personel alımı için gözler yayımlanacak ilana çevrildi. Geçtiğimiz yıl mübaşir, koruma güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, zabıt katibi, aşçı ve diğer birçok kadroya alım yapılmıştı. Adalet Bakanlığı alımlarında en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapabiliyor. Bakan Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak amacıyla yeni personellerin alınacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı pgm.adalet.gov.tr adresinden yayımlanacak. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte, başvuru sürecinde son durum…

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Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı 2025 branş dağılımı: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? - 2

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki ihtiyaca göre personel alımında branş dağılımı hazırlığı yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Personel alımına ilişkin detaylar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte belli olacak. Kılavuzda branş dağılımı ve kontenjanları, sınav, (KPSS) eğitim yaş ve başvuru takvimi yer alacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı 2025 branş dağılımı: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? - 3

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptıı paylaşımda Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı 2025 branş dağılımı: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? - 4

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvuru süreci e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. En fazla bir kadroya müracaat edebilecek. Birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edilen adayın müracaatı geçersiz sayılacak. 

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