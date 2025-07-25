Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksik kadroları desteklemek amacıyla 20 bin yeni personel alımı yapacak. Personel alımı başvuru yapmaya hazırlanan adaylar başvuru şartları, özel ve genel şartları, başvuru tarihlerini, sınav ve eğitim gibi detayları yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç personel alımı branş dağılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son durum…
Özellikle yeni yılla birlikte birçok kamu kurumu personel alımı gerçekleştiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından personel alımı yapılacak meslek gruplarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yaptığı alımlarda en az lise mezunu olma şartı aramıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar personel alımlarına başvuru yapabiliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için gözler pgm.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? İşte, personel alımına ilişkin yapılan açıklama…