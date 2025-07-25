Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Özellikle yeni yılla birlikte birçok kamu kurumu personel alımı gerçekleştiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından personel alımı yapılacak meslek gruplarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yaptığı alımlarda en az lise mezunu olma şartı aramıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar personel alımlarına başvuru yapabiliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için gözler pgm.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? İşte, personel alımına ilişkin yapılan açıklama…