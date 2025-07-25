Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksik kadroları desteklemek amacıyla 20 bin yeni personel alımı yapacak. Personel alımı başvuru yapmaya hazırlanan adaylar başvuru şartları, özel ve genel şartları, başvuru tarihlerini, sınav ve eğitim gibi detayları yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç personel alımı branş dağılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son durum…

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 1

Özellikle yeni yılla birlikte birçok kamu kurumu personel alımı gerçekleştiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından personel alımı yapılacak meslek gruplarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yaptığı alımlarda en az lise mezunu olma şartı aramıştı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar personel alımlarına başvuru yapabiliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı için gözler pgm.adalet.gov.tr adresine çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı branş dağılımı açıklandı mı? İşte, personel alımına ilişkin yapılan açıklama…

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Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 2

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı için henüz takvim yayımlanmadı. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları tespit edecek ve kadrolar belirlenecek. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvuru tarihleri, özel-genel şartlar, alım yapılacak kadro dağılımı ve diğer detaylar belli olacak. Personel alımının detaylarının Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 3

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptıı paylaşımda Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız” dedi.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuru ekranı 2025 açıldı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? - 4

BAŞVURU ŞARTLARI BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer kadrolardan gerçekleşecek. Resmi Gazete'de kadro ve branşlar ilan edilecek. Geçmiş senelerde Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almış olma şartı aranmıştı. 

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