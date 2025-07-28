Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı?
Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımıyla ilgili beklenen açıklama Bakan Yılmaz Tunç’tan geldi. Adalet Bakanlığı ihtiyaç duyulan kadrolara 20 bin personel istihdamı gerçekleştirecek. Personel alımı başvurusu yapmaya hazırlananlar ise ilanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru yapacak adaylar ise Adalet Bakanlığı personel alımı şartlarına odaklandı. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son gelişmeler…
Kamu kurumlarındaki personel alımı fırsatını kaçırmak istemeyenler, 20 bin Adalet Bakanlığı personel alımına odaklanmış durumda. Adalet Bakanlığı daha önceki yıllarda personel alımı gerçekleştirirken en düşük lise mezunu olma şartı arıyordu. Benzer şekilde açılan kadroların özel şartlarına göre ön lisans ve lisans olma şartı da aranabiliyor. Adaylardan yaş, eğitim, özel ve genel şartları sağlamaları bekleniyor. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer branşlara alım gerçekleştirecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz değerlendirilecek. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, başvurulara ilişkin son durum…