Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımıyla ilgili beklenen açıklama Bakan Yılmaz Tunç’tan geldi. Adalet Bakanlığı ihtiyaç duyulan kadrolara 20 bin personel istihdamı gerçekleştirecek. Personel alımı başvurusu yapmaya hazırlananlar ise ilanın yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları internet üzerinden belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru yapacak adaylar ise Adalet Bakanlığı personel alımı şartlarına odaklandı. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son gelişmeler…

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı? - 1

Kamu kurumlarındaki personel alımı fırsatını kaçırmak istemeyenler, 20 bin Adalet Bakanlığı personel alımına odaklanmış durumda. Adalet Bakanlığı daha önceki yıllarda personel alımı gerçekleştirirken en düşük lise mezunu olma şartı arıyordu. Benzer şekilde açılan kadroların özel şartlarına göre ön lisans ve lisans olma şartı da aranabiliyor. Adaylardan yaş, eğitim, özel ve genel şartları sağlamaları bekleniyor. Adalet Bakanlığı zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer branşlara alım gerçekleştirecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları olumsuz değerlendirilecek. Peki Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, başvurulara ilişkin son durum…



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Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı? - 2

ADALET BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da arttırmak amacıyla zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız” dedi.

Adalet Bakanlığı personel alımı için ihtiyaç duyulan meslekler belirleniyor. Bakanlık eksik kadrolara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Branş dağılımı belirlendikten sonra kılavuz yayımlanacak ve başvuru tarihleri netlik kazanacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının en geç Eylül ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı? - 3

GÖZLER PERSONEL ALIMI İLANINA ÇEVRİLDİ

Personel alımına ilişkin detaylar kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte belli olacak. Kılavuzda branş dağılımı ve kontenjanları, sınav, (KPSS) eğitim yaş ve başvuru takvimi yer alacak.

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları 2025: Personel alımı branş dağılımı açıklandı mı, ilan yayımlandı mı? - 4

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı 20 bin personel alımı ilanı yayımlandıktan sonra başvuru süreci e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak. En fazla bir kadroya müracaat edebilecek. Birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edilen adayın müracaatı geçersiz sayılacak. 

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