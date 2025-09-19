Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuç ekranı CTE: İnfaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman?
Adalet Bakanlığı toplamda 3 bin 500 personel alımı yapıyor. Alım kapsamında; infaz koruma memuru (İKM), hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarına değerlendirmeler yapılacak. 2024 KPSS puanı ile personel temini gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında e-devlet aracılığıyla tamamladı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuranlar sonuç ekranı ve mülakat tarihlerini beklemeye başladı. İşte, sonuçlara dair detaylar...
Personel alımı ilanlarını takip eden ilgililer, Adalet Bakanlığı personel temini talebine yanıt verdi. İnfaz koruma memuru alımına başvuran adaylar boy-kilo ölçümü için davet ediliyor. Ancak diğer ünvanlar için KPSS puanı en yüksekten başlanılarak adaylar sözlü sınava alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?