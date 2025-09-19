Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuç ekranı CTE: İnfaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı kategorilerde 3 bin 500 personel alımı için başvurular 15 Ağustos'ta sonlandı. Ancak henüz sonuçlar duyurulmadı. Eylül ayı sonuna kadar duyurulmuş olması beklenen infaz koruma memuru alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak. Diğer alanlar için sonuçlar da başvuru yapılan sınav merkezinin sitesinden ilan edilecek.

