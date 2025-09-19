Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuç ekranı CTE: İnfaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman?

Adalet Bakanlığı toplamda 3 bin 500 personel alımı yapıyor. Alım kapsamında; infaz koruma memuru (İKM), hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli kadrolarına değerlendirmeler yapılacak. 2024 KPSS puanı ile personel temini gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında e-devlet aracılığıyla tamamladı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuranlar sonuç ekranı ve mülakat tarihlerini beklemeye başladı. İşte, sonuçlara dair detaylar...

Personel alımı ilanlarını takip eden ilgililer, Adalet Bakanlığı personel temini talebine yanıt verdi. İnfaz koruma memuru alımına başvuran adaylar boy-kilo ölçümü için davet ediliyor. Ancak diğer ünvanlar için KPSS puanı en yüksekten başlanılarak adaylar sözlü sınava alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı kategorilerde 3 bin 500 personel alımı için başvurular 15 Ağustos'ta sonlandı. Ancak henüz sonuçlar duyurulmadı. Eylül ayı sonuna kadar duyurulmuş olması beklenen infaz koruma memuru alımı sonuçları cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak. Diğer alanlar için sonuçlar da başvuru yapılan sınav merkezinin sitesinden ilan edilecek.

SONUÇ EKRANI

MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Personel alımına dair sözlü sınavlar uygulanacak. İnfaz koruma memurluğu için ilk olarak başvuran adaylar arasından boy-kilo ölçümü için bildirim yapılacak. Mülakatta adaylara;

Atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
Genel kültür (20 puan),
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) konularına dair sorular yöneltilecek.

İlgilinin sınavda başarılı olabilmesi için 100 üzerinden 70 puan alması gerekiyor.

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınav aşamasında da başarılı olan adayların atanma aşamasında aşağıdaki belgeler talep edilecek:

-Diploma
-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,
-2024 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
-Mal Bildirim Formu,
-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.

