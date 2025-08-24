Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı 2025: İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak 3 bin 500 personel alımı için süreç devam ediyor. 15 Ağustos'ta başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler en çok İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı sonuçlarına çevrildi. Binlerce aday, Adalet Bakanlığı İKM alım sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı 2025 İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar tarihi belli oldu?

Adalet Bakanlığı tarafından infaz ve koruma memurluğuna 3 bin 500 yeni personel alacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından sırada sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçları bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın daha önceki alım takvimleri dikkate alındığında, sonuçların genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu nedenle 2025 İKM alımı sonuçlarının da Eylül ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) adresi üzerinden erişebilecek. Ayrıca T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek.

