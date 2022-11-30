Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, şartlar neler? 406 Kadrolu Psikolog-Pedagog-Sosyal Çalışmacı alınacak

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanının ayrıntıları açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 5-16 Aralık tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
2022-KPSS (B grubu) lisans KPSSP3 puan türü sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen her bir
kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak sıralama yapılmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup,
duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecek.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Fotoğraflı özgeçmiş,
2. Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında
bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.),
Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,
3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim
Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler
lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.