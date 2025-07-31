Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu. Aşçı, şoför, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli, infaz ve koruma memuru ve hemşire kadrolarına alım yapılacak toplam sayı belli oldu. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre en fazla alım zabit katibi (1500) ve infaz koruma memuru (3172) kadrolarına yapılacak. 5 bin personel alımı için uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak. Personel alımı başvuruları isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025 başladı mı, ne zaman? İşte, şartları ve başvuru tarihleri..
Adalet Bakanlığı iki farklı genel müdürlüğe toplam 5 bin personel alımı yapacak. Alım yapılacak personellerde KPSS puan şartı aranacak. Ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Başvuru özel ve genel şartları sağlamayan adayların müracaatları olumsuz değerlendirecek. Adayların birden fazla komisyona veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak. CTE Genel Müdürlüğü alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise kariyer kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek .Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…