Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler?

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı belli oldu. Aşçı, şoför, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli, infaz ve koruma memuru ve hemşire kadrolarına alım yapılacak toplam sayı belli oldu. Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre en fazla alım zabit katibi (1500) ve infaz koruma memuru (3172) kadrolarına yapılacak. 5 bin personel alımı için uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak. Personel alımı başvuruları isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025 başladı mı, ne zaman? İşte, şartları ve başvuru tarihleri..

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler? - 1

Adalet Bakanlığı iki farklı genel müdürlüğe toplam 5 bin personel alımı yapacak. Alım yapılacak personellerde KPSS puan şartı aranacak. Ortaöğretim (lise) ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Başvuru özel ve genel şartları sağlamayan adayların müracaatları olumsuz değerlendirecek. Adayların birden fazla komisyona veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak. CTE Genel Müdürlüğü alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise kariyer kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek .Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler? - 2

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2025 NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli alımı yapılacak.

Yapılacak diğer alım ise Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kadrosuna olacak. Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.

İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler? - 3

HANGİ KADROYA NE KADAR ALIM YAPILACAK?

İnfaz Koruma Memuru: 3.172

Zabıt Katibi: 1.500

Hemşire:91

Teknisyen 52

Şoför: 100

Aşçı: 29

Kaloriferci: 2

Hasta Bakıcı 30

Hizmetli: 24

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler? - 4

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuruları 2025: Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve şartları neler? - 5

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan, yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15 Ağustos itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor.

Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekecek. İlgili ekranda "başvuru tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya ait olacak.

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekecek.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek.

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