Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuç ekranı: Zabıt katibi ve infaz koruma memuru (İKM) alımı sınavları ne zaman?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılıyor. Ceza ve Tevkifevleri tarafından farklı branşlarda 3500, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce ise 1500 zabıt katibi alımı süreci devam ediyor. Zabıt katibi alımı için uygulamalı ve sözlü sınav uygulaması yapılacak. Ancak CTE bünyesinde görevlendirilecek sözleşmeli personel adayları sözlü sınava tabi tutulacak. Başvuran adaylar Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçlarına odaklandı.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 5 bin sözleşmeli personel alımı, ilanlar arasında öne çıkıyor. Alım için başvurular 1-15 Ağustos günlerinde kabul edilmişti. KPSS puan türüne göre başvuru değerlendirmeleri yapıldı. Zabıt katipliği için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de gerçekleşti ve sonuçlar da 22 Eylül'de duyuruldu. İnfaz koruma memuru, hemşire, teknisyen ve destek personelinden oluşan 3.500 kişilik alımla birlikte zabıt katipliği için sözlü sınavlar henüz yapılmadı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı mülakatları ne zaman?