Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuç ekranı: Zabıt katibi ve infaz koruma memuru (İKM) alımı sınavları ne zaman?

Atama için gerekli belgeler:



Zabıt katipliği atamalarında istenecek belgeler şöyle:

- Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (fotokopi veya e-devlet çıktısı)

- Denklik gösterir belge, (fotokopi veya e-devlet çıktısı) (Belirtilenler dışındaki okul veya bölümlerden mezun olan adaylardan istenilecektir.)

-Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezuniyetini gösterir öğrenim belgesi. (fotokopi veya e-devlet çıktısı) (Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuran adaylardan istenecektir.)

- KPSS sonuç belgesi,

- 2 adet biyometrik fotoğraf,

- Sağlık beyanı,

- Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi, (fotokopi)

- Adli sicil kaydı, (Adalet komisyonlarınca temin edilecektir.)

- Mal bildirimi, (El yazısı ile veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.)

- Kamu görevlileri etik sözleşmesi.