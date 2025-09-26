Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuç ekranı: Zabıt katibi ve infaz koruma memuru (İKM) alımı sınavları ne zaman?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapılıyor. Ceza ve Tevkifevleri tarafından farklı branşlarda 3500, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce ise 1500 zabıt katibi alımı süreci devam ediyor. Zabıt katibi alımı için uygulamalı ve sözlü sınav uygulaması yapılacak. Ancak CTE bünyesinde görevlendirilecek sözleşmeli personel adayları sözlü sınava tabi tutulacak. Başvuran adaylar Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçlarına odaklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 5 bin sözleşmeli personel alımı, ilanlar arasında öne çıkıyor. Alım için başvurular 1-15 Ağustos günlerinde kabul edilmişti. KPSS puan türüne göre başvuru değerlendirmeleri yapıldı. Zabıt katipliği için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de gerçekleşti ve sonuçlar da 22 Eylül'de duyuruldu. İnfaz koruma memuru, hemşire, teknisyen ve destek personelinden oluşan 3.500 kişilik alımla birlikte zabıt katipliği için sözlü sınavlar henüz yapılmadı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı mülakatları ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ TARİHİ

Ceza ve Tevkifevleri tarafından yapılacak 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) pozisyonları için başvurular 1-15 Ağustos arasında alındı.

Değerlendirme ardından başvuranlar arasından adaylar boy-kilo ölçümüne çağırılacak. Bu aşamayı da atlatan katılımcılar sözlü sınava dahil olacak. Ancak henüz sonuçlar ve sınav tarihleri duyurulmadı. Sonuç ve tarihler cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek.

1500 zabıt katibi alımı için uygulamalı sınavlar 13 Eylül'de yapıldı, sonuçlar 22 Eylül'de açıklandı. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için uygulama 27 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Başarılı olan adayların sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden paylaşılacak.

Atama için gerekli belgeler:

Zabıt katipliği atamalarında istenecek belgeler şöyle:

- Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (fotokopi veya e-devlet çıktısı)
- Denklik gösterir belge, (fotokopi veya e-devlet çıktısı) (Belirtilenler dışındaki okul veya bölümlerden mezun olan adaylardan istenilecektir.)
-Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezuniyetini gösterir öğrenim belgesi. (fotokopi veya e-devlet çıktısı) (Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuran adaylardan istenecektir.)
- KPSS sonuç belgesi,
- 2 adet biyometrik fotoğraf,
- Sağlık beyanı,
- Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi, (fotokopi)
- Adli sicil kaydı, (Adalet komisyonlarınca temin edilecektir.)
- Mal bildirimi, (El yazısı ile veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.)
- Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

