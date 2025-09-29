Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyon yattı mı? Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama 2025

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığının yanı sıra emniyet çalışanlarına, TRT çalışanlarına ve emeklilere yönelik promosyon çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasının sağlanmasıyla hak sahipleri ödeme tarihlerine odaklandı.Bakanlık çalışanları promosyon ödemesi sorgulama işlemlerini mobil bankacılık, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Promosyon ödemelerinde herhangi bir kesin uygulanmayacak ve tek seferde hesaplara aktarılacak. Peki Adalet Bakanlığı promosyon sorgulaması 2025 nasıl yapılır? İşte, Adalet Bakanlığı promosyon sorgulama yöntemi…