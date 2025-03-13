Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler?
Adalet Bakanlığı tarafından 10. yargı paketi çalışmaları sürerken beklenen açıklama Bakan Yılmaz Tunç’tan geldi. Meclis’e sunulması beklenen yargı düzenlemesinde özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiri ile ilgili olarak ceza mahkemesi kanunda yapılacak değişiklikler yer alacak. Mahkum ve mahkum yakınları ise kısmi af ve 10. yargı paketi maddelerine odaklandı. Özellikle sosyal medya ve bazı mecralarda gündeme gelen kısmi afla ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki af yasası çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, Adalet Bakanlığı üzerinde çalışılan yeni yargı paketinin detayları…
Af yasasıyla ilgili gündemdeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik atılacak adımları açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Peki, af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?