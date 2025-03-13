Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler?

YENİ YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR

Yargı Paketi kapsamında ceza adalet sistemini güçlendirecek, suçların caydırıcılığını artıracak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar atılacağını belirtti. Paketin, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair mevcut eleştirileri gidermeye yönelik düzenlemeleri de içereceği bildirildi.



Hazırlanan değişiklikler, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda, toplumun huzurunu tehdit eden suçlarla daha etkili mücadele edilmesi için çeşitli tedbirler alınacak.