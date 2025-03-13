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Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler?

Adalet Bakanlığı tarafından 10. yargı paketi çalışmaları sürerken beklenen açıklama Bakan Yılmaz Tunç’tan geldi. Meclis’e sunulması beklenen yargı düzenlemesinde özellikle denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek hem de tutuklama tedbiri ile ilgili olarak ceza mahkemesi kanunda yapılacak değişiklikler yer alacak. Mahkum ve mahkum yakınları ise kısmi af ve 10. yargı paketi maddelerine odaklandı. Özellikle sosyal medya ve bazı mecralarda gündeme gelen kısmi afla ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki af yasası çıkacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, Adalet Bakanlığı üzerinde çalışılan yeni yargı paketinin detayları…

Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler? - 1

Af yasasıyla ilgili gündemdeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik atılacak adımları açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Peki, af yasası çıkacak mı, son durum ne? Kısmi af çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

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Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler? - 2

AF YASASI ÇIKACAK MI?

Af beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, hukuki eşitlik ilkesinin gözetilerek yeni bir düzenleme yapılabileceğini ancak af durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş kişiler için getirilen düzenlemeden, aynı dönemde suç işleyen ancak cezası kesinleşmeyenlerin yararlanamadığına dikkat çekti.

Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler? - 3

YENİ YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR

Yargı Paketi kapsamında ceza adalet sistemini güçlendirecek, suçların caydırıcılığını artıracak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bakan Tunç, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli adımlar atılacağını belirtti. Paketin, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair mevcut eleştirileri gidermeye yönelik düzenlemeleri de içereceği bildirildi.

Hazırlanan değişiklikler, denetimli serbestlikten kaynaklanan aksaklıkları gidermeyi ve ceza mahkemesi kanununda çeşitli güncellemeler yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda, toplumun huzurunu tehdit eden suçlarla daha etkili mücadele edilmesi için çeşitli tedbirler alınacak.

Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler? - 4

BAKAN TUNÇ YENİ YARGI PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı, kamu düzenini korumaya yönelik yeni önlemler içeren kapsamlı bir çalışmanın sürdüğünü aktardı.

Meclis gündeminde bulunan ceza adalet sistemi reformları hakkında bilgi veren Tunç, "Özellikle 2 yılın altındaki suçlarla ilgili cezasızlık algısını gidermek, denetimli serbestlik uygulamalarını düzenlemek ve toplumun beklentilerine yanıt vermek amacıyla birtakım değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı af yasası son dakika gelişmeleri: Kısmi af çıkacak mı, af yasası maddeleri neler? - 5

Yapılması planlanan değişiklikler arasında, bazı suçlar için alt ve üst sınırların yeniden belirlenmesi ve kamuoyunun tepkisini çeken ceza uygulamalarına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Yeni yargı paketinin detayları önümüzdeki süreçte TBMM gündemine gelerek netlik kazanacak.

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