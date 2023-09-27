Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) sözleşmeli personel alımı mülakat sonuçları açıklandı (CTE tercihleri ne zaman?)
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları'nda görevlendirilmek üzere 626 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı .Adaylar sınav sonuçlarını sorgu panelinden T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle öğrenebileceklerdir. Peki, CTE tercihleri ne zaman alınacak?
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu (CTE) sözleşmeli personel alımı mülakatlarında değerlendirmeler tamamlandı, sonuçlar ilan edildi.