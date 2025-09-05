Adalet Bakanlığı duyurdu: Zabıt katipliği alımı aday tespit sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı "Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alımı Aday Tespit Sonuçları" için yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre adaylar, sözleşmeli zabıt katipliği sonuçlarını İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Adalet Bakanlığı duyurdu: Zabıt katipliği alımı aday tespit sonuçları açıklandı - 1

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 31 Temmuz 2025 tarihli yazısına göre İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 152’si Genel Mezuniyet, 38’i Öncelikli Mezuniyet alanından olmak üzere toplam 190 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı yapılacağını duyurmuştu. Sözleşmeli zabıt kâtibi alımı aday tespit sonuçları açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanlığı duyurdu: Zabıt katipliği alımı aday tespit sonuçları açıklandı - 2

ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Verilen sınav izni gereğince başvuruları 01.08.2025 - 15.08.2025 (Saat:23:59) tarihleri arasında alınan "Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alımı Aday Tespit Sonuçları" https://istanbulanadolu.adalet.gov.tr adresinden ilan edildi.

ZABİT KATİBİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Adalet Bakanlığı duyurdu: Zabıt katipliği alımı aday tespit sonuçları açıklandı - 3

SONUÇ DUYURUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Yapılan bilgilendirmede; "Sözleşmeli Zabıt Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2024 Yılı KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2024 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2024 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile Genel Mezuniyet ve Öncelikli Mezuniyet alanlarından her bir puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylardan;

1- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi sınavı için Genel Mezuniyet Alanından

"isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 5516 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 152 kadro sayısının her bir KPSS puan türünün 10 katı olan adaylardan toplamda 4548 adayın belirlendiği, KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 1520 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 72,2370 puan olduğu, KPSS P93 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 1520 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 71,420 puan olduğu, KPSS P94 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 1508 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,001 puan olduğu, KPSS puanı belirtilen sıralamanın üstünde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan adayların başvurularının reddedildiği, Sözleşmeli Zabıt Katibi (Genel Mezuniyet) sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 4548 adayın uygulamalı klavye sınavı için belirtilen tarihlerde uygulama sınav saatinden 15 dakika önce (günler ve saatler sorgu ekranında yer almaktadır) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,


Adalet Bakanlığı duyurdu: Zabıt katipliği alımı aday tespit sonuçları açıklandı - 4

2- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi sınavı için Öncelikli Mezuniyet Alanından

"isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 1001 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 38 kadro sayısının her bir KPSS puan türünün 10 katı olan adaylardan toplamda 1140 aday sayısını doldurmadığı, başvurusu kabul edilen 552 adayın belirlendiği, KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 85 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,0630 puan olduğu, KPSS P93 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 380 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,9240 puan olduğu, KPSS P94 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 87 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,0460 puan olduğu, KPSS puanı belirtilen sıralamanın üstünde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan adayların başvurularının reddedildiği, Sözleşmeli Zabıt Katibi (Öncelikli Mezuniyet) sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 552 adayın uygulamalı klavye sınavı için belirtilen tarihlerde uygulama sınav saatinden 15 dakika önce (günler ve saatler sorgu ekranında yer almaktadır) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,

Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu,

İLAN OLUNUR." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER