Adalet Bakanlığı duyurdu: Zabıt katipliği alımı aday tespit sonuçları açıklandı

Yapılan bilgilendirmede; "Sözleşmeli Zabıt Alımı Sınavında Lisans mezunları için 2024 Yılı KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2024 Yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2024 Yılı KPSS P94 puan türleri esas alınmak kaydı ile Genel Mezuniyet ve Öncelikli Mezuniyet alanlarından her bir puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere başvuruda bulunan adaylardan;



1- Sözleşmeli Zabıt Kâtibi sınavı için Genel Mezuniyet Alanından



"isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden Komisyon Başkanlığımıza toplam 5516 adayın başvuruda bulunduğu, ilan edilen 152 kadro sayısının her bir KPSS puan türünün 10 katı olan adaylardan toplamda 4548 adayın belirlendiği, KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 1520 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 72,2370 puan olduğu, KPSS P93 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 1520 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 71,420 puan olduğu, KPSS P94 puan türünden başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen 1508 adaydan son sıradaki adayın KPSS puanının 70,001 puan olduğu, KPSS puanı belirtilen sıralamanın üstünde olan ancak başvuru şartlarını taşımayan adayların başvurularının reddedildiği, Sözleşmeli Zabıt Katibi (Genel Mezuniyet) sınavı başvuru sonucunda KABUL yazan 4548 adayın uygulamalı klavye sınavı için belirtilen tarihlerde uygulama sınav saatinden 15 dakika önce (günler ve saatler sorgu ekranında yer almaktadır) İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odada hazır bulunmaları gerektiği,





