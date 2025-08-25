Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı başvuru süreci: Sınav tarihi duyuruldu

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı süreci belli oldu. Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını, başvuruların 25 Ağustos-5 Eylül arasında alınacağını duyurdu.

Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artmasında ve vatandaşların memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsurun, güçlü ve nitelikli insan kaynağı olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığını vurguladı.

BAKAN TUNÇ'UN AÇIKLAMALARI

Ülkenin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan bakanlık personelinin kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız. Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."

